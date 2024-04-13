ВСУ атаковали Белгородскую область

Один человек, водитель трактора пострадал в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. БПЛА атаковали трактор и КамАЗ.

Тракторист получил осколочное ранение плеча. Машина скорой помощи доставила его в городскую больницу №2, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Губернатор добавил, что оба транспортных средства получили повреждения.

Утром 13 апреля российские системы противовоздушной обороны уничтожили два дрона над Белгородской областью.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что за неделю средства ПВО сбили 1712 беспилотных летательных аппаратов, 25 ракет HIMARS и «Ураган», а также 12 авиационных управляемых бомб «Hammer» и JDAM.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».