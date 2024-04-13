Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ударили по автовокзалу в Луганске

Посол Мирошник: ВСУ ударили по автовокзалу в Луганске, над городом черный дым

close
100%
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, нанесли ракетный удар по району автовокзала в Луганске. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано два прилета.

«По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждем официальной информации», — написал дипломат.

Он сопроводил пост видеороликом, на котором видно облако черного дыма над жилым домом.

На этой неделе также сообщалось, что съемочная группа ГТРК «Луганск», местного подразделения ВГТРК, попала под обстрел со стороны ВСУ в районе города Кременная в ЛНР. Один из операторов был ранен в ногу от осколка, корреспондент получил контузию и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

После обстрела ВСУ преследовали раненых журналистов при помощи дрона. Корреспондент Артем Юндас заявил, что когда группа начала уезжать на машине эвакуации, за ними полетел FPV-дрон.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от профильных международных структур решительного осуждения атаки ВСУ.

Ранее участвующий в СВО депутат заявил, что его пытались ликвидировать из HIMARS.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами