ВСУ ударили по автовокзалу в Луганске

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, нанесли ракетный удар по району автовокзала в Луганске. Об этом сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано два прилета.

«По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждем официальной информации», — написал дипломат.

Он сопроводил пост видеороликом, на котором видно облако черного дыма над жилым домом.

На этой неделе также сообщалось, что съемочная группа ГТРК «Луганск», местного подразделения ВГТРК, попала под обстрел со стороны ВСУ в районе города Кременная в ЛНР. Один из операторов был ранен в ногу от осколка, корреспондент получил контузию и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

После обстрела ВСУ преследовали раненых журналистов при помощи дрона. Корреспондент Артем Юндас заявил, что когда группа начала уезжать на машине эвакуации, за ними полетел FPV-дрон.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от профильных международных структур решительного осуждения атаки ВСУ.

Ранее участвующий в СВО депутат заявил, что его пытались ликвидировать из HIMARS.