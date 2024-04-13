Украинские солдаты угрожают командирам и дезертируют

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подчиняются приказам командования и дезертируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ об укреплении дисциплины, подписанный главкомом ВСУ Александром Сырским.

В документе отмечается, что в числе военных уголовных правонарушений украинских военных, требующих немедленной реакции, Сырский перечислил: «неисполнение приказа», «неподчинение», «самовольное оставление военной части или места службы», «угроза или насилие в отношении начальника», «дезертирство», «самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием», «уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом».

Главком приказывает утвердить систему работы должностных лиц ВСУ и военнослужащих военной службы правопорядка совместно с представителями правоохранителей для выявления и прекращения указанных правонарушений.

До этого офицер Вооруженных сил Украины заявил, что военным не понравился новый закон о мобилизации, предложенный в Верховной раде страны после многих месяцев обсуждения.

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждаются, что их посылают на уничтожение.

13 апреля РИА Новости сообщило, что на телефоне военнослужащего ВСУ нашли видео избиения солдата офицером.

Ранее Минобороны РФ назвало число сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю.