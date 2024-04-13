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Система ПВО сбила еще один беспилотник в Белгородской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над территорией Белгородской области

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РИА Новости

Минобороны России сообщило, что российские войска в 10:30 мск пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.

Это второй сбитый беспилотник за полтора часа.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотника самолетного типа в Белгородском районе.

В пятницу Минобороны РФ сообщало, что за неделю средства ПВО сбили 1712 беспилотных летательных аппаратов, 25 ракет HIMARS и «Ураган», а также 12 авиационных управляемых бомб «Hammer» и JDAM.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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