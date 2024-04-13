В Запорожской области назвали государственным терроризмом атаки на ЗАЭС

Последние атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию являются терроризмом на государственном уровне. Об этом заявил в интервью ТАСС руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила, что персонал ЗАЭС из-за окончания отопительного сезона в Энергодаре переведет четвертый энергоблок станции в состояние «холодный останов».

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.