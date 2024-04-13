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Израиль уничтожил ракетные установки в секторе Газа

Армия Израиля уничтожила ракетные установки в Газе, нацеленные на центр страны

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 апреля уничтожила в секторе Газа установки с ракетами, нацеленными на центральную часть страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

В ночь на 13 апреля на юге Израиля звучали сирены воздушной тревоги. ЦАХАЛ сообщал, что по городу Сдерот на юге Израиля было зафиксировано три прилета, ракеты были успешно перехвачены. По району, из которого они были запущены, израильская армия открыла артиллерийский огонь.

Самолеты-истребители ЦАХАЛ нанесли удар и взорвали три пусковые установки с 20 ракетами, готовыми к запуску по центру Израиля.

По данным армии, 162-я дивизия продолжает проводить целенаправленные операции в центральной части сектора Газа. За сутки в том числе были уничтожены объекты инфраструктуры радикального палестинского движения ХАМАС, ликвидированы несколько боевиков. Всего было нанесено ударов по более чем 30 целям радикалов в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

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