Несколько европейских стран отказались передать Украине системы ПВО Patriot

Украинские власти подталкивают ряд европейских стран к передаче систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, однако сами они не хотят идти на такой шаг. Об этом сообщает Financial Times.

По информации источников издания, Киев лоббирует отправку на Украину систем Patriot из Польши, Румынии и Испании. Однако эти страны заявили, что не планируют отправлять Украине системы ПВО, объясняя это тем, что им самим «необходимо сохранить обороноспособность».

Еще один источник газеты заявил, что Украине нужно всего семь систем Patriot, но согласовать отправку сложно.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 апреля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал усиление ПВО одним из главных приоритетов в этом году. Он подчеркнул, что Украине необходимы системы Patriot и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Samp-T.

До этого президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы и с Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским заявил, что Польша не может передать Украине системы ПВО Patriot, так как не имеет их в своем арсенале.

9 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы Patriot для Киева исчерпаны.

Ранее Зеленский рассказал, сколько Украине требуется американских ЗРК Patriot.