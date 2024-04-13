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Операцию Украины в Донбассе назвали беспределом

Бывший подполковник СБУ Прозоров назвал операцию Киева в Донбассе беспределом

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Violeta Santos Moura/Reuters

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что начав военные действия в Донбассе, Украина привлекла к ним боевиков с Майдана. Его цитирует РИА Новости.

Прозоров отметил, что позже эти боевики стали терроризировать мирное население. Он подчеркнул, что на базе подготовки нацгвардии Украины под Киевом из военных был сформирован первый резервный батальон, по образцу которого появились «Азов» (организация запрещена в России), «Миротворец», «Днепр» и «Шахтерск».

«Именно эти боевики начали тот беспредел против мирного населения Донбасса, который потом приобрел просто массовый характер», — резюмировал он.

В марте посол министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина начала уничтожать Донбасса за неделю до 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию. Он отметил, что украинская группировка превосходила армии Донецкой и Луганской народных республик по численности в пять раз.

Ранее военный эксперт назвал условия победы России на Украине.

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