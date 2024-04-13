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Участвующий в СВО депутат заявил, что его пытались ликвидировать из HIMARS

Депутат Колесников заявил о покушении ВСУ на него из HIMARS в Запорожье

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Олег Колесников/VK

Депутат Государственной думы Олег Колесников, который сейчас пребывает в зоне проведения специальной военной операции в качестве добровольца, рассказал, что украинские военные пытались ликвидировать его при помощи ракетной системы залпового огня HIMARS. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, произошло это в Запорожской области, в дневное время. Депутату с сослуживцами удалось выжить благодаря тому, что в момент удара они «по счастливой случайности» оказались в другом месте.

Колесников высказал мнение, что украинские военные следили за ним, поскольку до этого, примерно 1,5 месяца назад, было два прилета. После этого бойцы старались на этом участке не ночевать, но возвращались туда из-за личных вещей.

11 апреля власти Запорожской области сообщали, что ВСУ обстреляли город Днепрорудное и полностью разрушили частный дом.

Депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации на Украине в сентябре 2022 года. Об этом сообщал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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Операция на Украине
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