Российские штурмовики ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий

Самолеты-штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России ударили по подразделениям Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 «Тулумбас», которые предназначены для поражения особо прочных укрытий. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что удар наносился по заданным координатам.

В видео, которое распространило оборонное ведомство, продемонстрировано, как два штурмовика наносят по позициям противника удары ракетами С-13 «Тулумбас». Каждый самолет нес по 10 таких ракет. Беспилотник, курирующий в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли прямо на позициях украинских войск.

После осуществления операции экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Согласно информации Минобороны РФ, все указанные цели были успешно поражены. Полет проводился в штатном режиме.

С-13 «Тулумбас» — советско-российская неуправляемая авиационная ракета (НАР), предназначенная для уничтожения самолетов в железобетонных укрытиях, техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных укрытиях.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.