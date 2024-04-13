На телефоне бойца ВСУ нашли видео, на котором офицер избивает солдата

На телефоне военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли видео избиения солдата офицером. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства в российских силовых структурах рассказал, что на видео офицер на позициях на Херсонском направлении наказывает украинского мобилизованного бойца: бьет его, нецензурно выражается и стреляет в его направлении из автомата.

Собеседник агентства добавил, что дальнейшая судьба военного неизвестна, выясняется, был ли он ранен или его лишь пугали выстрелами.

13 апреля офицер ВСУ заявил, что украинским военным не понравился новый закон о мобилизации, предложенный в Верховной раде страны после многих месяцев обсуждения.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждаются, что их посылают на уничтожение.

12 апреля военкор Семен Пегов рассказал, что шесть российских морских разведчиков отбили атаку 50 военных ВСУ на Тендровской косе.

Ранее Минобороны РФ назвало число сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю.