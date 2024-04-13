Украинским военным не понравился новый закон о мобилизации, предложенный в Верховной раде страны после многих месяцев обсуждения. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Петров в эфире украинского телевидения.

Наибольшее опасение у военнослужащего вызывает то, что закон может усилить внутренние противоречия в украинском обществе.

«То есть эмоций очень много, эмоции бурлят, эмоции бурлят у всех военных, с кем я общаюсь. И ребята, поверьте мне, слов не выбирают вообще», — заявил Петров.

Кроме того, Петров отметил, что многие его подчиненные в возрасте 30-40 лет опасаются того, что они никогда не смогут вернуться домой из-за того, что из нового закона о мобилизации была полностью исключена часть насчет демобилизации.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждаются, что их посылают на уничтожение.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.