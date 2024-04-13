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Сальдо заявил, что наемники ВСУ предпочитают заградотряды передовой

Сальдо: иностранные наемники ВСУ воюют в заградотрядах, избегая передовой

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Иностранные наемники в оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Херсонской области служат в заградительных отрядах и на передовую «не лезут». Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Что касается иностранных наемников, <…> на первую линию не лезут», — рассказал он.

По словам Сальдо, иностранцы прячутся за спинами «менее ценного» контингента, к которым относят граждан Украины. Наемники, как правило, служат в заградотрядах, инструкторами или операторами дронов.

Губернатор обратил внимание, что в целом на боевую обстановку на Херсонском направлении эти «недалекие солдаты удачи» не влияют.

Накануне Сальдо ответил на слова главы Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении. Глава Херсонской области заявил, что в регионе имеется мощная оборона, а также есть все, чтобы предотвращать атаки ВСУ.

До этого на Западе рассказали, на что могут пойти украинские войска из-за провалов на фронте.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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