Россия подвергла Японию критике за обвинения в ядерной риторике

Первый заместитель постоянного представителя России в Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский назвал позорным обвинение России в ядерной риторике и угрозах со стороны премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Об этом российский дипломат пишет в социальных сетях, передает РИА Новости.

«Какой стыд и позор», — написал Полянский на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Кисида в ходе своего визита в Вашингтон, выступая в конгрессе Соединенных Штатов, заявил, что Россия якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия», а также назвал Японию «верным союзником и стойким другом» США.

До этого заместитель постоянного представителя Японии Мицуко Сино в ООН упомянула Хиросиму и Нагасаки, критикуя ядерную риторику российских властей — однако во время своего выступления японский дипломат не уточнила, кто именно подверг ядерной бомбардировке японские города.

Ранее в России признали, что фундамент отношений с Японией почти разрушен.