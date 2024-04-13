США отработают в космосе отражение атаки российского спутника

Американские космические силы собираются провести учения по отражению атаки со стороны спутника условного противника — России или Китая. Об этом сообщило издание ArsTechnica.

В публикации уточнили, что в рамках миссии Victus Haze спутник компании Rocket Lab будет преследовать космический аппарат, разработанный стартапом True Anomaly. Так в США планируют отработать алгоритмы противодействия угрозам со стороны спутников противника. В их число входит и маневры на околоземной орбите.

Накануне ученые допустили массовую потерю спутников из-за солнечных бурь. Эффект связан с тем, что вспышки на Солнце увеличивают плотностью верхних слоев атмосферы Земли. Эти перепады могут сбить спутники с курса, причем сильнее всего воздействие солнечного ветра проявляются на высоте около 400 километров и ниже.

Ранее космонавты РФ вышли в открытый космос отключить неисправный радиатор.