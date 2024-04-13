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В ВСУ проводят ротацию подразделений, которые воюют уже два года

Генштаб ВСУ объявил о ротации подразделений, которые на фронте с 2022 года

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Sofiia Gatilova/Reuters

Генеральной штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявил о ротации подразделений, которые продолжают оставаться на фронте с 2022 года. Об этом сообщается в социальных сетях украинского генштаба.

Речь идет о поочередной ротации бригад ВСУ, которым на смену придут подразделения, до этого находящиеся в тылу. В украинском генштабе отмечают, что добиться ротации бригад, которые продолжают безостановочно воевать на протяжении уже двух лет, удалось благодаря пересмотру численности тыловых подразделений.

Таким образом, как отмечается, получилось высвободить тысячи военнослужащих, которых направят прикрывать фронт.

До этого стало известно, что министерство обороны Украины предлагает рассмотреть новый закон о демобилизации в течение ближайших восьми месяцев.

Из нового закона о мобилизации после продолжительного обсуждения была убрана любая возможность демобилизации военнослужащих до конца вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что демобилизацию хотят отдельно рассмотреть в Верховной раде Украины.

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