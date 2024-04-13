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Китай прокомментировал поставки вооружения в зону конфликта на Украине

Посольство КНР: Китай не поставляет оружие ни одной стороне конфликта на Украине

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Китай не поставляет оружие ни одной стороне конфликта на Украине. Об этом ТАСС заявил представитель посольства Китайской народной республики (КНР) в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — заявил Лю.

Таким образом китайский дипломат прокомментировал утверждение чиновников администрации президента США Джо Байдена о том, что Китай якобы помогает России наращивать военные возможности в связи со специальной военной операцией на Украине.

До этого в Китае заявили о готовности предоставить России и Украине условия для переговоров.

Заместитель постпреда КНР при всемирной организации Гэн Шуан заявил, что КНР выступает ща своевременный созыв международной конференции, которая будет признана как Москвой, так и Киевом. Он подчеркнул, что Китай будет прилагать усилия для скорейшего политического урегулирования конфликта.

Ранее в США заявили о наиболее слабом положении Украины с 2022 года.

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