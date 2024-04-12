Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы

Пентагон: США направляют на Ближний Восток силы в свете угрозы атаки на Израиль

close
100%
Ahn Young-joon/AP

США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить дополнительную защиту дислоцированным там солдатам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского министерства обороны.

«Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск», — уточнил источник.

Чиновник обратил внимание, что на данный момент не располагает дополнительной информацией, которой мог бы поделиться.

Представитель Пентагона дал комментарий на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю в ответ на недавнюю атаку по иранскому консульству в Дамаске.

12 апреля в Израиле подготовились к возможной атаке Ирана. Руководство Израиля настораживает тот факт, что Тегеран отказался от своего первоначального плана ответа на удар по консульству в Дамаске.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает войну в секторе Газа, но также готовится к сценариям в других областях.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами