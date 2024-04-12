США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы

США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, чтобы обеспечить дополнительную защиту дислоцированным там солдатам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского министерства обороны.

«Мы перебрасываем в регион дополнительные силы, чтобы поддержать усилия по региональному сдерживанию и укрепить безопасность американских войск», — уточнил источник.

Чиновник обратил внимание, что на данный момент не располагает дополнительной информацией, которой мог бы поделиться.

Представитель Пентагона дал комментарий на фоне опасений относительно ожидаемого удара Ирана по Израилю в ответ на недавнюю атаку по иранскому консульству в Дамаске.

12 апреля в Израиле подготовились к возможной атаке Ирана. Руководство Израиля настораживает тот факт, что Тегеран отказался от своего первоначального плана ответа на удар по консульству в Дамаске.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает войну в секторе Газа, но также готовится к сценариям в других областях.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.