Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным ресурса, в 19:34 мск тревога была объявлена в Киеве, после этого в течение нескольких она распространилась на всю территорию государства.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. По данным украинского минцифры, вышеуказанные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Российские войска начали бить по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, спустя некоторое время после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как сообщают в Минобороны РФ, атаки идут по объектам сферы энергетики, оборонной промышленности и военного управления и связи.

Ранее в США заявили об опасности втягивания Украины в НАТО.