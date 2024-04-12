В пресс-службе ЗАЭС сообщили о воздушной опасности на станции 12 апреля

Обстановка на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и прилегающей территории остается напряженной с точки зрения угроз атак с воздуха. Об этом РИА Новости сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Сегодня два раза объявляли режим воздушной опасности», — сказала она.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

Накануне пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила, что персонал ЗАЭС из-за окончания отопительного сезона в Энергодаре переведет четвертый энергоблок станции в состояние «холодный останов».

8 апреля на Запорожской АЭС заявили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока. Там отметили, что БПЛА был сбит Вооруженными силами Российской Федерации.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.