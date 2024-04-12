Белый дом отказался комментировать данные о возможном ударе Ирана по Израилю

Администрация США отказывается комментировать информацию о том, что Соединенные Штаты ожидают, что Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие часы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого передает ТАСС.

«Я надеюсь, что вы понимаете, почему я не собираюсь говорить о деталях нашего обязательства помочь Израилю защитить себя», — сказал Кирби.

Он уточнил, что он бы «просто оставил все так, как сказал Джо Байден, — это непоколебимое обязательство, к которому США относятся серьезно».

Официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер говорил, что Вашингтон будет поддерживать еврейское государство в противостоянии любым угрозам, которые исходят от Ирана и его сателлитов.

12 апреля глава Минобороны Израиля Йоав Галант после встречи с главой Центрального командования ВС США генералом Майклом Куриллой заявил, что Израиль готов защитить себя на земле и воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами.

Отмечалось, что США ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля дронами и ракетами 12 апреля.

Ранее в США заявили, что страна пытается избежать войны между Ираном и Израилем.