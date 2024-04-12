Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом отказался комментировать данные о возможном ударе Ирана по Израилю

Белый дом отказался комментировать возможный удар Ирана по Израилю

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация США отказывается комментировать информацию о том, что Соединенные Штаты ожидают, что Иран может нанести удар по Израилю в ближайшие часы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого передает ТАСС.

«Я надеюсь, что вы понимаете, почему я не собираюсь говорить о деталях нашего обязательства помочь Израилю защитить себя», — сказал Кирби.

Он уточнил, что он бы «просто оставил все так, как сказал Джо Байден, — это непоколебимое обязательство, к которому США относятся серьезно».

Официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер говорил, что Вашингтон будет поддерживать еврейское государство в противостоянии любым угрозам, которые исходят от Ирана и его сателлитов.

12 апреля глава Минобороны Израиля Йоав Галант после встречи с главой Центрального командования ВС США генералом Майклом Куриллой заявил, что Израиль готов защитить себя на земле и воздухе в тесном сотрудничестве с партнерами.

Отмечалось, что США ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля дронами и ракетами 12 апреля.

Ранее в США заявили, что страна пытается избежать войны между Ираном и Израилем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами