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Гладков рассказал о сбитых в Белгородской области дронах ВСУ

Гладков: в Белгородском районе сбито два украинских БПЛА самолетного типа

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РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотника самолетного типа.
Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале главы региона.

«В Белгородском районе системой ПВО сбиты два БПЛА самолетного типа», — написал Гладков.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. При этом в поселке Дубовое один автомобиль получил повреждения из-за осколков.

До этого Гладков проинформировал, что на территории Белгорода и Белгородского района объявлен режим ракетной опасности.

Минобороны сообщало, что в 16:50 мск российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Около 17:00 мск в Белгородской области была пресечена еще одна попытка Киева совершить атаку c применением беспилотника самолетного типа, заявили позже в оборонном ведомстве.

Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России в ночь на 12 апреля.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в другом российском регионе.

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