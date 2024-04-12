В российском регионе уничтожили украинский дрон

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

По данным министерства, очередную попытку Украины совершить террористическую атаку в России с применением беспилотника самолетного типа пресекли 12 апреля около 16:50 мск.

До этого российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России в ночь на 12 апреля.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины. В связи с этим, по данным РБК, министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от ударов беспилотников. Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак. Аэродромов совместного базирования с министерством обороны поручение не касается.

Ранее российский генерал рассказал, сколько военных ежедневно заступают на дежурство для защиты городов.