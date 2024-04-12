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Экс-сотрудник СБУ рассказал, почему решил перейти на сторону России

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: перешел на сторону РФ для борьбы с киевской властью

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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, машина которого взорвалась в Москве, за пару дней до покушения заявил, что перешел на российскую сторону в 2014 году, так как хотел бороться с незаконной властью всеми способами. Слова Прозорова передает РИА Новости.

Он рассказал, что через неделю после объявления «антитеррористической операции» Украины Прозорову позвонили сослуживцы, которые предложили ему перевестись в Киев из-за нехватки кадров в СБУ. Уже к тому моменту мужчина понял, что противостояние с Россией затянется, в связи с чем подумывал о переезде в Крым.

Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого, как он сам утверждал, с 2014 года он сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им информацию о ходе украинской «антитеррористической операции (АТО)» в Донбассе.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. На месте работает бригада скорой помощи, которая осматривает пострадавшего. При этом соседние машины также получили повреждения.

Отмечалось, что на Прозорова около года назад планировалось покушение.

Ранее помощник рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве машины в Москве экс-сотрудника СБУ.

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