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В США заявили о неспособности Киева набрать нужное число военных

Сенатор Вэнс: Киев не может набрать нужное число военных, даже принимая драконовские меры

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина не способна набрать нужное ей количество военнослужащих, несмотря на проведение драконовских мер по мобилизации. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, сообщает РИА Новости.

«Украине нужно больше солдат, чем она может выставить, даже с применением драконовских мер по призыву», – сказал политик, подчеркнув, что $60 млрд, которые в рамках утвержденного сенатом законопроекта предлагается передать на нужды Киева, являются лишь малой частью того, что необходимо для изменения ситуации в пользу ВСУ.

Вэнс также добавил, что Соединенные Штаты не в состоянии произвести то количество оружия, которое нужно Киеву для победы.

Накануне Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации. За законопроект проголосовали 283 депутата. Согласно проекту, все военнообязанные украинцы, которые не подали актуальную информацию о себе, должны будут сделать это в течение 60 дней.

Постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для руководства страны.

Ранее аналитик заявил о бесполезности мобилизации на Украине в нынешних условиях.

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