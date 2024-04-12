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Минобороны России раскрыло потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ: ВСУ на Купянском направлении за неделю потеряли свыше 380 бойцов

На Купянском направлении подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

По информации министерства, военные группировки также нанесли поражение личному составу и технике пяти механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад территориальной обороны и двух бригад Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР), Берестовое и Синьковка Харьковской области.

Кроме того, российские военные отбили четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Терны ДНР.

Всего на данном направлении за период с 6 по 12 апреля украинская армия потеряла свыше 380 военных и 66 единиц техники: три танка, девять боевых бронемашин, 17 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» и «Буковель-AD», три американские контрбатарейные радиолокационные станции (РЛС) AN/TPQ-50.

До этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин рассказал, что Вооруженные силы Украины готовят Харьков к военным действиям.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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