Минобороны РФ сообщило о высокоточных ударах по Украине

Российские Вооруженные силы с 6 по 12 апреля нанесли 48 высокоточных ударов по базам и пунктам дислокации украинской армии, объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.

Об этом говорится в еженедельной сводке министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, один массированный и 47 групповых ударов были осуществлены с помощью высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотников, в ответ на попытки Украины нанести ущерб объектам нефтегазовой сферы и энергетики РФ.

В том числе были нанесены удары по базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие ударили по скоплению солдат Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Николаевской области.

Также стало известно, что украинская армия потеряла за неделю на Херсонском направлении более 335 военнослужащих и шесть гаубиц М777 американского производства.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о возможности участия Белоруссии в боевых действиях.