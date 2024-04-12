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Стало известно, сколько военных ВСУ потеряли за неделю на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли на Херсонском направлении 335 военных и шесть гаубиц М777

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Gleb Garanich/Reuters

Украинская армия потеряла за неделю на Херсонском направлении более 335 военнослужащих и шесть гаубиц М777 американского производства. Об этом сообщило министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также потеряли три танка, 29 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.

12 апреля сообщалось, что российские военнослужащие ударили по скоплению солдат Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Николаевской области.

В этот же день министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского танка при помощи управляемого боеприпаса «Изделие-51».

До этого стало известно, что расчет ПТРК костромских десантников артиллерийского полка ВДВ успешно уничтожил вышку с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часове Яре.

Ранее сообщалось, что французские наемники прибыли в ДНР.

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