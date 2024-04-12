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МО РФ сообщило об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили за неделю пять пусковых установок ЗРК SAMP/T ВСУ

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defence-blog.com

Вооруженные силы Российской Федерации за неделю уничтожили пять украинских пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T франко-итальянского производства. Об этом сообщает минобороны РФ.

По информации министерства, российские военные также уничтожили ЗРК С-300 и С-125, две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

12 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал усиление противовоздушной обороны (ПВО) страны одним из главных приоритетов в текущем году.

Он подчеркнул, что Киеву необходимы системы ПВО Patriot и зенитные ракетные комплексы Samp-T.

На этой неделе Кулеба также заявил, что Украина не может добиться от Запада поставок систем ПВО Patriot, используя для этого традиционную дипломатию.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что стране уже через месяц может не хватить ракет противовоздушной обороны при высокой интенсивности обстрелов.

Ранее военные эксперты назвали причину, по которой Украина проиграет.

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