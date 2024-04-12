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Минобороны РФ назвало число сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю

Минобороны РФ: 21 украинский военнослужащий сдался в плен за неделю

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В течение недели 21 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен бойцам российской армии. Об этом говорится в еженедельной сводке министерства обороны РФ.

«В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий», — заявили в ведомстве.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что оперативно-тактическая авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией ВС России уничтожили три склада с ракетами и авиационными средствами поражения украинских войск.

11 апреля стало известно, что российские войска нанесли массированные удары по энергообъектам Украины. По данным Минобороны России, данный шаг стал ответом Москвы на атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы РФ.

До этого российские артиллеристы в Луганской народной республике произвели удар возмездия по украинским позициям за офицера пресс-центра Минобороны РФ Евгения Половодова.

Ранее российские солдаты обратили бойцов ВСУ в бегство под Авдеевкой.

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