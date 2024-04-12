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США ожидают атаки Ирана на военные объекты Израиля 12 апреля

CBS: США ожидают атаки Ирана на объекты Израиля ракетами и БПЛА 12 апреля

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Shutterstock

США ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля дронами и ракетами 12 апреля. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что Израилю будет трудно защититься от ответа за удар по иранскому консульству в Дамаске. Также телеканал сообщил, что Иран может «смягчить» свою атаку, чтобы избежать эскалации.

Днем 12 апреля газета Politico писала, что Иран тщательно выверяет возможные сценарии ответа Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске, Тегеран стремится послать сигнал Израилю и США, а не начать масштабную войну в регионе.

До этого издание Ynetnews сообщало, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведка («Моссад») согласовали план ответных действий в случае, если Иран нападет на территорию страны.

Также в пятницу газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорится, что Иран может нанести ответный удар по Израилю в течение 24-48 часов, то есть одного-двух дней.

Ранее в Иране рассказали, при каких условиях могли бы отказаться от ответа Израилю.

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