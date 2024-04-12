Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французские наемники прибыли в ДНР

«ВХ»: 100 военных Французского Иностранного легиона прибыли в Славянск ДНР

close
100%
Pavel Golovkin/AP

Первые военные из Французского Иностранного легиона прибыли в Славянск в ДНР. Об этом сказано в Telegram-канале «Военная хроника».

По информации источника, в ДНР прибыла первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений. Сообщается, что военные третьего полка легиона до этого прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Военная хроника» отмечает, что пока военные из иностранного легиона передвигаются по городу только в сопровождении бойцов ВСУ. Предполагается, что военнослужащие легиона будут содействовать в обороне Славянска.

Утром 12 апреля издание Le Figaro со ссылкой на французского чиновника, который участвовал в переговорах с украинскими властями сообщало, что украинская сторона просит французских чиновников помочь продержаться в 2024 году, чтобы в 2025-м начать новое наступление.

11 апреля президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Бержераке с главами компаний военно-промышленного комплекса страны потребовал ускорить переход к военной экономике.

Ранее в Британии раскрыли условия отправки войск на Украину.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами