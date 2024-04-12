В МИД Украины назвали альтернативу системам Patriot

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал усиление противовоздушной обороны (ПВО) одним из главных приоритетов в этом году. Его цитирует «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что Украине необходимы системы Patriot и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Samp-T.

«Не просто ПВО — а Patriot и Samp-T, которые могут сбивать баллистику. Надо действовать сфокусировано, не надо размывать», — сказал Кулеба.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Министр отметил, что Украине не подходит ответ, что «вы работаете над усилением противовоздушной обороны». По его словам, Киев хочет знать, сколько систем Patriot и Samp-T будет поставлено и в какой срок.

До этого президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским заявил, что Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, так как не имеет их в своем арсенале.

9 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Берлин с союзниками прорабатывает возможности приобрести системы ПВО для Украины у третьих стран.

Ранее Зеленский рассказал, сколько Украине требуется американских ЗРК Patriot.