Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины назвали альтернативу системам Patriot

Глава МИД Украины Кулеба назвал альтернативой системе Patriot комплексы Samp-T

close
100%
Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал усиление противовоздушной обороны (ПВО) одним из главных приоритетов в этом году. Его цитирует «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что Украине необходимы системы Patriot и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Samp-T.

«Не просто ПВО — а Patriot и Samp-T, которые могут сбивать баллистику. Надо действовать сфокусировано, не надо размывать», — сказал Кулеба.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Министр отметил, что Украине не подходит ответ, что «вы работаете над усилением противовоздушной обороны». По его словам, Киев хочет знать, сколько систем Patriot и Samp-T будет поставлено и в какой срок.

До этого президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским заявил, что Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, так как не имеет их в своем арсенале.

9 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Берлин с союзниками прорабатывает возможности приобрести системы ПВО для Украины у третьих стран.

Ранее Зеленский рассказал, сколько Украине требуется американских ЗРК Patriot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами