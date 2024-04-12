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Украинским военным утвердили доплаты за каждый месяц на «первой линии»

Шмыгаль: бойцам ВСУ утвердили доплаты за каждый месяц на «первой линии»

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Ivan Antypenko/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на первой линии боевых действий, будут получать дополнительные выплаты в размере 70 тысяч гривен (около 165 тысяч рублей). Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Соответствующая инициатива принадлежит Верховной раде и правительству.

Шмыгаль уточнил, что единовременная выплата будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Суммарно бойцы ВСУ смогут получать около 200 тысяч гривен (около 470 тысяч рублей) — 20–25 тысяч гривен зарплаты, 100 тысяч гривен «боевых» доплат и 70 тысяч гривен выплат за службу «на первой линии», подсчитало издание «Страна.ua».

Впервые о плане украинского правительства удвоить выплаты военным ВСУ на передовой стало известно в марте. Соответствующее предложение сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Генерал-полковник попросил президента Украины Владимира Зеленского удвоить эти выплаты для мотивации солдат.

Ранее Рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине.

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