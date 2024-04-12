В «Ростехе» рассказали об уязвимости танков ВСУ

Танки западного производства, которые поставляются Вооруженным силам Украины (ВСУ), эффективно уничтожаются российскими боеприпасами. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире телеканала «Россия 1».

«Новые танки, которые сегодня поставляются (украинской. — «Газета.Ru») стороне, уничтожаются нашими боеприпасами достаточно эффективно», — заявил он.

По его словам, заявления о том, что американская и германская техника очень сильная, мощная и практически неуязвимая — это просто сказки и вымыслы.

Он добавил, что изучая трофейную бронетехнику российские специалисты помогают совершенствовать средства поражения.

До этого министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского танка при помощи управляемого боеприпаса «Изделие-51». В подписи к публикации отмечается, что танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) вел огонь по позициям российских войск на Авдеевском направлении. При этом техника скрывалась в лесополосе.

Ранее Порошенко потребовал от Запада больше боеприпасов.