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Пропавший в Донецке американский журналист оказался гражданином РФ

Sputnik: пропавший в Донецке журналист Sputnik Бентли имеет гражданство России

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МВД ДНР

Пропавший корреспондент Sputnik Бентли Рассел Боннер имеет гражданство Российской Федерации. Об этом РИА Новости сообщили в редакции Sputnik.

12 апреля пресс-служба министерства внутренних дел по Донецкой народной республике (ДНР) сообщила о том, что журналист разыскивается в Донецке.

По данным ведомства, Боннер 8 апреля «ушел в неизвестном направлении», до сих пор его местонахождение неизвестно. Это мужчина 1960 года рождения, ростом 180-185 сантиметров, плотного телосложения, у него серые глаза и короткие седые волосы. В последний раз, когда Боннера видели, он был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки, при себе имел зеленую сумку.

Среди особых примет в МВД назвали татуировку в виде стрелы на плече.

4 апреля бывший военнослужащий Вооруженных сил (ВС) США подписал контракт на военную службу с министерством обороны России.

Ранее российские военные ликвидировали американского наемника в зоне СВО.

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