Украина получила тела 99 погибших военных

Украинской стороне передали тела 99 погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинский координационный штаб.

Отмечается, что большинство из них, 77 человек, погибли в боях на Донецком направлении, 20 на Запорожском и двое на Харьковском.

В феврале депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что украинская сторона выдала российской останки 61 военнослужащего. По данным украинского штаба по вопросам обращения с военнопленными, Москва вернула Киеву 58 тел.

В конце января в министерстве обороны РФ заявили, что Россия вернула из украинского плена 195 российских военнослужащих, передав Украине 195 бойцов Вооруженных сил этой страны.

В ноябре 2023 года Саралиев сообщал, что Минобороны РФ добилось возвращения тел 80 российских военнослужащих.

Ранее российские солдаты обратили бойцов ВСУ в бегство под Авдеевкой.