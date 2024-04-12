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Украина получила тела 99 погибших военных

Украинский штаб: Киеву передали тела 99 погибших военных ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинской стороне передали тела 99 погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинский координационный штаб.

Отмечается, что большинство из них, 77 человек, погибли в боях на Донецком направлении, 20 на Запорожском и двое на Харьковском.

В феврале депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что украинская сторона выдала российской останки 61 военнослужащего. По данным украинского штаба по вопросам обращения с военнопленными, Москва вернула Киеву 58 тел.

В конце января в министерстве обороны РФ заявили, что Россия вернула из украинского плена 195 российских военнослужащих, передав Украине 195 бойцов Вооруженных сил этой страны.

В ноябре 2023 года Саралиев сообщал, что Минобороны РФ добилось возвращения тел 80 российских военнослужащих.

Ранее российские солдаты обратили бойцов ВСУ в бегство под Авдеевкой.

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