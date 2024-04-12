Российские солдаты обратили бойцов ВСУ в бегство под Авдеевкой

Российские военнослужащие обратили в бегство солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе сражений под донецким городом Авдеевкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В материале отмечается, что задачу выполнили бойцы группировки войск «Центр». Они нанесли удары по блиндажам украинских военных и тем самым вынудили их бежать с поля боя.

«Затем другая группа наших бойцов сбила прилетевший атаковать наши позиции тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба Яга», — уточнили журналисты.

12 апреля министерство обороны РФ опубликовало видеозапись уничтожения украинского танка на Авдеевском направлении. Российские солдаты подбили технику ВСУ при помощи управляемого боеприпаса «Изделие-51».

За день до этого ведомство показало кадры ликвидации боевой машины пехоты (БМП) Bradley в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Технику американского производства также засекли на Авдеевском направлении.

10 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя беспилотную наземную машину Multi-Utility Tactical Transport (MUTT) на Артемовском направлении. По данным журналистов, Вашингтон передал этот образец Киеву для испытаний на поле боя.

Ранее в сети появилось видео уничтожения американского танка Abrams в зоне СВО.