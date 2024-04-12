Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские солдаты обратили бойцов ВСУ в бегство под Авдеевкой

«РВ»: ВС РФ сбили БПЛА и обратили украинских солдат в бегство под Авдеевкой

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Российские военнослужащие обратили в бегство солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе сражений под донецким городом Авдеевкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В материале отмечается, что задачу выполнили бойцы группировки войск «Центр». Они нанесли удары по блиндажам украинских военных и тем самым вынудили их бежать с поля боя.

«Затем другая группа наших бойцов сбила прилетевший атаковать наши позиции тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба Яга», — уточнили журналисты.

12 апреля министерство обороны РФ опубликовало видеозапись уничтожения украинского танка на Авдеевском направлении. Российские солдаты подбили технику ВСУ при помощи управляемого боеприпаса «Изделие-51».

За день до этого ведомство показало кадры ликвидации боевой машины пехоты (БМП) Bradley в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Технику американского производства также засекли на Авдеевском направлении.

10 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ вывели из строя беспилотную наземную машину Multi-Utility Tactical Transport (MUTT) на Артемовском направлении. По данным журналистов, Вашингтон передал этот образец Киеву для испытаний на поле боя.

Ранее в сети появилось видео уничтожения американского танка Abrams в зоне СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами