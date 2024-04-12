Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгород

Гладков: ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА, пострадали два человека

close
100%
Reuters

Два человека пострадали во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил, что беспилотник самолетного типа врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.

«В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго - осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — написал Гладков.

Пострадавших доставили в областную клиническую больницу. Атакованное здание получило повреждение фасада. На месте работают оперативные службы, уточнил губернатор.

До этого Гладков сообщал, что село Красное, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Никто из мирных жителей в результате обстрела не пострадал.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал поселок Ленинский в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами