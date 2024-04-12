Два человека пострадали во время атаки ВСУ на Белгород

Два человека пострадали во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил, что беспилотник самолетного типа врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.

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«В результате взрыва пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у второго - осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — написал Гладков.

Пострадавших доставили в областную клиническую больницу. Атакованное здание получило повреждение фасада. На месте работают оперативные службы, уточнил губернатор.

До этого Гладков сообщал, что село Красное, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Никто из мирных жителей в результате обстрела не пострадал.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал поселок Ленинский в Белгородской области.