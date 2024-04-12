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Киевлян начали мобилизовать в метро

Около десятка сотрудников ТЦК забирают мужчин в Киевском метрополитене

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Около десятка сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, так называют военкоматы на Украине. — «Газета.Ru») на одной из станций метро в Киеве проверяют у мужчин документы, некоторых сразу забирают в автобус. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«На одной из станций метро в Киеве высадился целый «десант» из сотрудников ТЦК. Военкомов около десятка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники проверяют у мужчин документы, некоторых приглашают пройти в автобус.

Издание пишет, что «судя по всему, идут мобилизационные мероприятия».

11 апреля Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, которые, как писали в украинских СМИ, ужесточат правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ заявили, что не могут позволить проведение демобилизации.

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