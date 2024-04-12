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Военный эксперт объяснил, почему Зеленский торопится с мобилизацией

Военэксперт Коротченко: за счет мобилизации Зеленский будет тянуть время

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал принятый Верховной радой Украины законопроект, ужесточающий правила призыва граждан по мобилизации. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский намерен продолжать сопротивление, планов сложить оружие у Киева нет.

«Делается это для того, чтобы сэкономить время, чтобы дождаться принятия конгрессом США пакета помощи Украине на сумму более 60 млрд долларов и параллельно дать возможность возвести в тылу те рубежи линии долгосрочной обороны, которые сегодня строятся вокруг крупных украинских городов», — сказал Коротченко.

Чтобы дождаться новых западных траншей, власти Украины готовы пожертвовать десятками тысяч неподготовленных людей, добавил он.

11 апреля Верховная рада приняла законопроект о мобилизации. В документе прописаны нормы, которые, как писали в украинских СМИ, ужесточат правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ заявили, что не могут позволить проведение демобилизации.

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