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Силы ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью

МО РФ: cилы ПВО сбили пять беспилотников над Белгородской областью

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Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотного аппарата самолетного типа по территории РФ.

Дежурными средствами противовоздушной обороны пять украинских беспилотников были уничтожены над Белгородской областью.

До этого Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Один дрон самолетного типа сбит на Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью.

Замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов заявлял, что каждый день на боевое дежурство для обеспечения защиты неба над городами России заступают более трех тысяч военнослужащих войск противоракетной обороны (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО). 9 апреля Минобороны России сообщило, что средствами противовоздушной обороны были сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее жителей Курской области предупредили об угрозе атаки дронов.

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