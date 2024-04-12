ФСБ задержала мужчину, работавшего на ГУР Украины

На Кубани задержали мужчину, который намеревался передавать информацию о Вооруженных силах России в Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что задержанный местный житель по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителем ГУР Украины и согласился на сбор и передачу информации о деятельности российских сил и других силовых органов на территории Краснодарского края.

11 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что жители Харькова, Одессы, Николаева и других городов Украины активно делятся с российской стороной координатами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль заявил, что в зоне боевых действий Россия превосходит Вооруженные силы Украины в живой силе в семь-десять раз.

11 апреля Верховная рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

Ранее в НАТО назвали основные проблемы подготовки украинских пилотов на F-16.