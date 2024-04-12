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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения танка ВСУ под Авдеевкой

МО РФ показало видео уничтожения танка ВСУ под Авдеевкой ударным беспилотником

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского танка при помощи управляемого боеприпаса «Изделие-51». Ролик появился в официальном Telegram-канале ведомства.

В подписи к публикации отмечается, что танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) вел огонь по позициям российских войск на Авдеевском направлении. При этом техника скрывалась в лесополосе.

«Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Центр» определили расположение вражеского танка, после чего он был уничтожен ударным БПЛА (беспилотным летательным аппаратом — «Газета.Ru»)», — уточнили в министерстве.

На кадрах видно, как оператор дрона определяет и наводит на заданную цель. Уже в следующий момент в корму украинского танка попадает управляемый боеприпас и детонирует.

12 апреля пресс-служба военного ведомства страны сообщила, что с начала апреля зенитчики российской группировки войск «Центр» сбили более 10 дронов ВСУ на Авдеевском направлении. В частности, речь идет о БПЛА «Лелека» и «Фурия».

Ранее в ДНР раненый российский пулеметчик в одиночку ликвидировал 27 украинских бойцов.

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