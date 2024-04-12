Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения танка ВСУ под Авдеевкой

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского танка при помощи управляемого боеприпаса «Изделие-51». Ролик появился в официальном Telegram-канале ведомства.

В подписи к публикации отмечается, что танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) вел огонь по позициям российских войск на Авдеевском направлении. При этом техника скрывалась в лесополосе.

«Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Центр» определили расположение вражеского танка, после чего он был уничтожен ударным БПЛА (беспилотным летательным аппаратом — «Газета.Ru»)», — уточнили в министерстве.

На кадрах видно, как оператор дрона определяет и наводит на заданную цель. Уже в следующий момент в корму украинского танка попадает управляемый боеприпас и детонирует.

12 апреля пресс-служба военного ведомства страны сообщила, что с начала апреля зенитчики российской группировки войск «Центр» сбили более 10 дронов ВСУ на Авдеевском направлении. В частности, речь идет о БПЛА «Лелека» и «Фурия».

Ранее в ДНР раненый российский пулеметчик в одиночку ликвидировал 27 украинских бойцов.