Подпольщики заявили об ударе по подконтрольному Киеву Запорожью

Вечером 11 апреля по подконтрольному Киеву городу Запорожье был нанесен удар. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, направление прилета пока сложно определить, предположительно, это было в стороне завода «Мотор Сич».

Также Лебедев сообщил, что российские войска ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, который готовят к принятию американских истребителей F-16.

Еще один прилет пришелся по району села Циркуны в пригороде украинского Харькова, куда Киев перебросил военную технику.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.