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Суд отправил военного в колонию на 8 лет за самовольное оставление места службы

Суд на Сахалине приговорил к 8 годам колонии военного, оставившего место службы

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего, самовольно оставившего место службы, к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

Согласно информации суда, россиянин 26 февраля 2023 года самовольно оставил расположение подразделения воинской части в Донецкой народной республике и уехал домой на Сахалин. В пункт постоянной дислокации своей воинской части он прибыл только 6 февраля 2024 года.

Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован.

Накануне «Газета.Ru» сообщала, что военнослужащего впервые в России обвинили по делу о добровольной сдаче в плен. Согласно информации Первого Восточного окружного военного суда Сахалина, подсудимого Д.В. Пунтусова обвиняют в добровольной сдаче в плен и дезертирстве в период мобилизации.

Ранее Верховный суд России посчитал преступлением добровольную сдачу в плен при возможности сопротивляться.

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