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В ДНР оценили ситуацию на фронтах спецоперации

Советник Пушилина: на Донецком направлении произошел перелом в пользу ВС РФ

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Станислав Красильников/РИА Новости

На фронтах Донецкого направления произошел перелом в пользу Вооруженных сил России, что подтверждается масштабами ежедневного продвижения подразделений. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Каждый день в сводках упоминается, что мы уже идем не сотни метров, как это было раньше, а мы освобождаем иногда за день населенный пункт, иногда продвигаемся на километр, иногда продвигаемся и на большее расстояние, притом на достаточно широком участке фронта», — пояснил Кимаковский.

Залогом успеха российских военнослужащих советник главы ДНР назвал превосходство в вооружениях и боевой дух солдат и офицеров, которые стремятся дойти до границ региона.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия на запад от пригорода Донецка, Марьинки.

Ранее боец ВСУ рассказал о ситуации в Часове Яре.

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