На фронтах Донецкого направления произошел перелом в пользу Вооруженных сил России, что подтверждается масштабами ежедневного продвижения подразделений. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Каждый день в сводках упоминается, что мы уже идем не сотни метров, как это было раньше, а мы освобождаем иногда за день населенный пункт, иногда продвигаемся на километр, иногда продвигаемся и на большее расстояние, притом на достаточно широком участке фронта», — пояснил Кимаковский.

Залогом успеха российских военнослужащих советник главы ДНР назвал превосходство в вооружениях и боевой дух солдат и офицеров, которые стремятся дойти до границ региона.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия на запад от пригорода Донецка, Марьинки.

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