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ФСБ рассказала о группе коллаборационистов-французов на советской земле

ФСБ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском

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Иван Шагин/РИА Новости

ФСБ рассекретила архив операции советских спецслужб против группы французов-коллаборационистов, воевавших на стороне гитлеровской Германии под Брянском в 1943 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», — указано в докладе начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова, руководившего разведывательно-диверсионной работой в тылу противника.

Согласно докладу Судоплатова, гарнизон оккупированного немцами Брянска пополнялся украинскими и французскими коллаборантами и националистами из-за нехватки собственного немецкого личного состава. Взятый в плен французский коллаборант Роберт Гестен сообщил о подготовке немцами противопартизанской операции.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Бержераке с главами компаний военно-промышленного комплекса страны потребовал ускорить переход к военной экономике.

Ранее сообщалось, что Франция продолжает платить России сотни миллионов евро за газ.

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