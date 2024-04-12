ФСБ рассекретила архив операции советских спецслужб против группы французов-коллаборационистов, воевавших на стороне гитлеровской Германии под Брянском в 1943 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», — указано в докладе начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова, руководившего разведывательно-диверсионной работой в тылу противника.

Согласно докладу Судоплатова, гарнизон оккупированного немцами Брянска пополнялся украинскими и французскими коллаборантами и националистами из-за нехватки собственного немецкого личного состава. Взятый в плен французский коллаборант Роберт Гестен сообщил о подготовке немцами противопартизанской операции.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Бержераке с главами компаний военно-промышленного комплекса страны потребовал ускорить переход к военной экономике.

Ранее сообщалось, что Франция продолжает платить России сотни миллионов евро за газ.