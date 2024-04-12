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В США спрогнозировали атаку Ирана на Израиль в ответ за бомбежку консульства

Axios: Иран атакует Израиль ограниченным образом

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Shutterstock

Иран атакует Израиль в ответ на бомбежку консульства в сирийском Дамаске ограниченным образом. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источник, осведомленный о разговоре министров иностранных дел Ирана и Германии.

«Амир Абдоллахиан заявил своей немецкой коллеге в четверг, что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это «надлежащим» и ограниченным образом», — сообщает источник портала.

Переговоры, согласно заявлению немецкого внешнеполитического ведомства, прошли в четверг, 11 апреля. Обе стороны отметили, что никто не заинтересован в дальнейшей региональной эскалации.

До этого сообщилось, что в ходе телефонного разговора министра обороны Израиля Йоава Галанта и главы Пентагона Ллойда Остина израильская стороны отметила, что в случае возможного нападения Ирана на Израиль, последний будет готов к адекватному ответу.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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