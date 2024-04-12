В Днепропетровской области звучат взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области сообщают о взрывах. Данные о взрывах на территории города приводит украинское издание «Зеркало недели».

Никаких подробностей события не приводится, равно как нет и официальных заявлений властей города. В социальных сетях пишут о звуках беспилотников над городом.

Между тем воздушная тревога была объявлена не только в Днепропетровской, но и в Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

До этого графики аварийных отключений электроэнергии и воды начали вводить в Киевской области Украины после уничтожения Трипольской тепловой электростанции (ТЭС).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об атаке на два хранилища с газом.